Serie B, Reggina e Venezia ai playoff, Palermo fuori. Perugia in C. Risultati e marcatori

Palpitanti ultimi 90' in Serie B con gol e rimonte. Verdetti ufficiali per playoff e playott

Si è chiusa la stagione regolare della Serie B e adesso tutti i verdetti sono noti. Ai playoff vanno Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia. Sfide Sudtirol-Reggina (vincente contro il Bari) e Cagliari-Venezia (vincente contro il Parma). Fuori il Palermo che ha pareggiato in casa col Brescia 2-2 risultato perfetto per i lombardi che nello spareggio playout giocheranno la prima a Cosenza (11/6 and. 18/6 rit). Retrocede il Perugia che fa compagnia a Benevento e Spal. Spettacolo a Marassi tra Genoa e Bari (4-3), con gol di Criscito su rigore nel recupero. Vince anche il Frosinone a Terni.