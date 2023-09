Serie B, Südtirol fa 1-1 al 94′ alla Ternana. Pisa vince. Stroppa debutta con un pareggio

Cremonese - Ascoli 2-2

La Cremonese, affidata pochi giorni fa alle cure di Giovanni Stroppa dopo l'esonero di Ballardini, inseguiva la prima vittoria casalinga della stagione ma ha mancato l'obiettivo. Finisce 2-2 allo stadio Zini con una Cremonese dominante fino all'espulsione di Quagliata che ha spento la luce facendo emergere la paura che ha consentito ai marchigiani di pareggiare. Al 12' il primo pericolo è di marca grigiorossa.

Punizione dai venti metri che Castagnetti batte, ma Viviano vola sotto l'incrocio dei pali a deviare in corner. La Cremonese riparte e passa in vantaggio al 14' con Coda che infila di testa un cross con il contagiri Vazquez. La Cremonese resta compatta sul campo, tiene palla e la circolare con pazienza, mentre l'Ascoli tenta qualche timido approccio ma solo al 24' riesce ad arrivare nell'area grigiorossa trovando il pareggio. Su cross dalla sinistra di Mendes colpo di testa di Nestorovski con la palla che viene rimpallata e resta tra i piedi di Manzari che trafigge da due passi Sarr. La rete spegne un po' l'interruttore dei grigiorossi che mantengono il possesso ma costruiscono meno in attacco se non un colpo di testa di Coda negli ultimi secondi.

Nella ripresa la Cremonese macina ancora gioco e al 15' da un'altra combinazione Vazquez-Coda nasce il vantaggio. L'argentino mette una palla verticale per Buonaiuto che manca il controllo e involontariamente lascia proseguire la palla in area dove si infila Coda lesto a battere in diagonale Viviano. Al 20' però la Cremonese resta in dieci per l'espulsione di Quagliata che in scivolata su un avversario guadagna il secondo giallo. La squadra di Stroppa va in sofferenza e Sarr è chiamato in causa. Al 33' para un tiro di D'Uffizi dalla distanza e poi si ripete al 36' su Rodriguez pescato in area da un cross di Caligara. Al 43' l'arrembaggio dell'Ascoli viene premiato con la rete di Rodriguez che spinge in rete una corta respinta di Sarr su tiro di Mendes.

Feralpisalò - Pisa 0-1

Vittoria di misura per il Pisa, che vince al Garilli contro la FeralpiSalò grazie ad una rete di Canestrelli a metà ripresa. Primo tempo abbastanza equilibrato, con entrambe le squadre che non riescono a sfruttare le occasioni da gol costruite. Nella ripresa non accade praticamente nulla fino al 22', quando sugli sviluppi di un corner battuto da Veloso, Canestrelli sfugge a Bacchetti e di testa insacca. Al 37' la squadra di Vecchi sfiora il pareggio con Martella, che fa partire un gran sinistro che sbatte però prima sulla traversa e poi sul palo. Finisce così: Pisa vola a quota 7, mentre la FeralpiSalò rimane a 1.

Modena - Lecco 0-0

Il Lecco si prende con merito il primo punto del suo campionato, il Modena al secondo pari di fila perde l'occasione invece di andare almeno per qualche ora al comando.

Meglio la squadra di Foschi in avvio, Gagno è bravo prima su Novakovich e poi su Crociata. Al 12' però è Tremolada a divorarsi il gol davanti a Melgrati. Prima del riposo da un errore di Guiebre si invola Novakovich che manda alto, poi ancora Gagno vola sul lob di Guglielmotti. Nella ripresa succede poco, le occasioni di Manconi, Tremolada (salva con la schiena Marrone) e Novakovich non cambiano lo 0-0 come il pallone che Bonfanti al 94' manda alto a mezzo metro dalla porta.

Ternana - Sudtirol 1-1

Alla Ternana non riesce di vincere la prima partita in campionato. Il Sudtirol agguanta il pareggio a due minuti dalla fine del recupero. Per i rossoverdi partita perfetta fino all'intervento in scivolata di Pyyhtia su Cisco in area di rigore. Ternana in vantaggio al 23' del primo tempo con un colpo di testa di Casasola da schema su calcio d'angolo.

Nella ripresa sul "Liberati" si è abbattuta pioggia copiosa e grandine. Nel finale quando il risultato sembrava acquisito dai rossoverdi un contropiede non sfruttato ha generato la ripartenza del Sudtirol e l'azione del rigore. Al fischio finale Lucarelli è andato negli spogliatoi rompendo con un calcio la bandierina del corner.

