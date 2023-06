Serie B, tifosi in trasferta: primo il Genoa davanti a Bari e Palermo. Delude il…

Nella classifica stilata dal quotidiano La Nazione sui club di Serie B che hanno portato in trasferta il maggior numero dei tifosi in pole c'è il Genoa con una media di 1042 a partita. Seguono il Bari con 1040, la Reggina con 943 e il Palermo con 707 tifosi a partita. Male i tifosi del Frosinone nonostante l’aver “ammazzato” il campionato, con soli 166 tifosi in trasferta, così come quelli del Cagliari, sorprendentemente a una cifra di 196 tifosi a partita. Ottima media per il Cosenza, che ha sempre lottato per la salvezza, con il tifo che resta il sesto migliore come presenze del campionato, grazie a una media di 527 spettatori in trasferta per gara. Sosta stabilmente a metà classifica il Parma, decimo con 418 spettatori. Fanalino di coda i supporter del Sudtirol con 44 tifosi a partita al seguito, peggio anche del Cittadella, con una media di 50. A metà classifica il Parma, decimo con 418 spettatori. I supporter rossoblù hanno conquistato anche il record di presenze nelle gare casalinghe. Una grande stagione per il Grifone che adesso è tornato in Serie A e i progetti della proprietà sono ambiziosi.