Spal, 3000 bambini allo stadio per il progetto “La scuola biancazzurra”

La festa - Ieri allo stadio "Paolo Mazza" circa 3000 bambini sono stati ospitati in un settore per assistere alla partita Spal-Brescia e hanno colorato la gradinata con striscioni a sostegno della squadra biancazzurra. Tutti si sono fatti ambasciatori con la propria presenza di messaggi positivi e vederli urlare "Forza Spal" con i lori disegni esposti nel settore dello stadio, è stato davvero fantastico Un esempio virtuoso di come un club di calcio possa e debba sempre più investire sul proprio ruolo di officina per costruire il mondo di domani.

Il grande impegno - E la grande attrattività dello sport viene messa così al servizio dello sviluppo sociale del territorio. In quest'ottica inclusiva di responsabilità sociale, ben oltre il campo di calcio, è stato lanciato ieri un ottimo segnale grazie alla collaborazione con la Spal che non a caso porta avanti da mesi un impegno trasversale e multidisciplinare, in particolare a vantaggio delle generazioni più giovani. La responsabile del progetto è Martina Vanzetto che ha lavorato senza sosta 24 ore su 24 per la riuscita del progetto rimanendo a stretto contatto con i genitori dei bambini. La Vanzetto è stata supportata da Davide Insalaco e Laura Semprini che hanno collaborato proficuamente per raggiungere l'obiettivo di mostrare come lo sguardo dei bambini allo stadio sia molto spesso più libero e puro rispetto ai preconcetti e le sovrastrutture degli adulti. Inoltre se l'obiettivo della società di Tacopina era anche quello di combattere e prevenire razzismo, bullismo e cyberbullismo, partendo dalle scuole, vedendo come si è snodato questo progetto, c'è da dire che è stato centrato. Tacopina non nasconda la felicità dopo aver visto i 3000 bambini allo stadio "Paolo Mazza": "E' fondamentale tessere rapporti sempre più stretti con la città e la comunità - ha detto il presidente della Spal-. Il progetto “La scuola biancazzurra” è andato verso questa direzione consentendoci di entrare in contatto con quelli che saranno i cittadini di domani e mi auguro anche tifosi dei colori biancazzurri".