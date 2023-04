Spal, Meccariello: “Non sono soddisfatto di questa stagione”

Le parole del calciatore estense oggi dopo l'allenamento

Redazione ITASportPress

Concluso l’allenamento mattutino il difensore biancazzurro Biagio Meccariello ha raggiunto la sala stampa del Centro Sportivo “G.B. Fabbri” per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

“Non posso essere assolutamente soddisfatto di questa stagione a livello personale - ha iniziato il centrale spallino - perché i miei interessi vanno di pari passo con le ambizioni del club del mister e dell’ambiente, posso e devo fare di più. Chi più, chi meno, stiamo pagando eccessivamente la situazione che si è venuta a creare. Non mi sarei aspettato di trovarmi in questa situazione quando ho lasciato Lecce, avevamo tutti altre ambizioni io ed il club, purtroppo nella vita non tutto va come vorresti ma stiamo cercando di fare tutto per uscirne."

"La situazione difficile che stiamo vivendo deve pesare nella misura giusta per tutti ed a me personalmente pesa tantissimo, non riesco nemmeno a girare in città e a guardare negli occhi le persone perché mi sento in difetto. Sui giovani può incidere, ma al di là di tutto spero che in queste due partite si riesca a tirare fuori il meglio di noi perché se direzionate nella maniera giusta possono aprire uno spiraglio di luce davvero importante."

"Dopo la partita eravamo tutti abbattuti perché pensavamo e speravamo nella vittoria che in un certo senso poteva darci una boccata d’ossigeno. Nel secondo tempo per come l’ho vista io c’è stato un po' di disordine, ci siamo abbassati tanto per una nostra interpretazione della gara e non siamo riusciti a partire e a riconquistare campo e a quel punto l’occasione da goal può capitare."

"Ci sono annate che partono male, - ha concluso Biagio Meccariello - in passato ci sono passato anche con squadre più forti ma è la forza del gruppo che fa la differenza e l’esperienza aiuta, noi abbiamo una squadra più giovane e il peso della classifica può farsi sentire ma è tutto nelle nostre mani. Quando ci si ritrova in questa situazione vuol dire che tutti hanno commesso degli errori, la squadra in primis e se abbiamo cambiato tre allenatori un giocatore una domanda se la deve fare, io preferisco concentrarmi su cosa posso e devo fare."