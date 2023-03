Spal, mini ritiro prima della Ternana: la decisione

La società ha deciso per un raduno atto a compattare il gruppo.

Redazione ITASportPress

Una settimana intensa con allenamenti a porte chiuse. Era stato questo il programma della Spal per questi giorni che precedono il confronto con la Ternana in campiuonato. La formazione di Oddo è chiamata a ritrovarsi per il finale di stagione intenso con match sempre più decisivi per la permanenza in Serie B.

Ecco perché, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha indetto un piccolo ritiro fino al match del weekend.

I vertici della Spal hanno optato per un miniritiro fino alla gara con la Ternana. Giocatori e staff, da ieri sera, si trovano, infatti, in un hotel del centro. Dopo le sconfitte a Cosenza e Bolzano, la società sta provando a rigenerare e compattare il gruppo di Oddo, parso in difficoltà anche psicologicamente.

Staremo a vedere se questa decisione porterà i suoi frutti da subito. La squadra scenderà in campo sabato 1 aprile alle 14 e dovrà mettere in campo una prestazione importante per portare a casa punti preziosi.