Spal, Nainggolan resta e poi insulta i giornalisti

Non lascerà Ferrara dopo l'esonero del suo amico allenatore Daniele De Rossi, il centrocampista belga Radja Nainggolan. Il calciatore arrivato da poche settimane e già protagonista con un gol e un assist contro il Bari, ha pubblicato un post su Instagram dove attacca i giornalisti e fa capire che resterà in maglia biancazzurra anche con il nuovo allenatore Massimo Oddo annunciato questo pomeriggio dal club di Tacopina. Contratto di 5 mesi con rinnovo automatico in caso di promozione: senza promozione, si vedrà comunque. Radja Nainggolan, 34 anni, il Ninja per tutti, per il momento non si muove da Ferrara e rilancia.