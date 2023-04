Spal, Oddo: “A Modena ci è mancata la cattiveria sotto porta”

Le dichiarazioni del tecnico estense dopo lo 0-0 di Modena

Al termine della partita contro il Modena, mister Massimo Oddo ha raggiunto la sala stampa dello Stadio "Braglia" per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

“Oggi siamo stati equilibrati per tutti i novanta minuti di gara. Equilibrio – ha affermato mister Oddo - vuol dire saper attaccare quando puoi farlo, come abbiamo fatto nel primo tempo, ma vuol dire anche saper difendere e soffrire come abbiamo fatto nel secondo evitando ogni tipo di pericolo. Oggi nella prima frazione abbiamo fatto molto bene, anzi c’è un po’ di rammarico perché abbiamo creato diverse palle goal, ma ci è mancata la cattiveria sotto porta, la stoccata vincente. Nel secondo tempo poi abbiamo subito il ritorno del Modena, che ovviamente gioca con una testa completamente diversa dalla nostra, ma lì abbiamo capito che dovevamo soffrire e lo abbiamo fatto non concedendo regali e questa è una nota positiva.”

“È stato lo stesso Nainggolan a chiedermi il cambio, ha sentito una sensazione simile ad un crampo e, con la sua esperienza, sa come gestire il suo fisico e le sue forze al meglio. Al suo posto ho inserito Tunjov perché in quel ruolo era il giocatore che aveva maggiore forza fisica, mentre Rauti l’ho messo in campo perché è un ragazzo che quando entra dà sempre tutto, correndo sia in fase offensiva che difensiva e speravo potesse avere qualche occasione in più nell’attacco alla profondità. Fiordaliso sapevo che avrebbe fatto qualche cross interessante e, infatti, così è andata, peccato non essere riusciti a sfruttarli: non nego che, con l’uscita di La Mantia, avevamo perso anche centimetri sulle palle inattive nelle quali il Modena ha segnato molte reti e quindi ho preferito lui a Dickmann anche per questa ragione.”

“Ho scelto di far giocare Tripaldelli dal primo minuto – ha proseguito l’allenatore biancazzurro - perché il Modena in quella zona di campo ha il giocatore che maggiormente sposta gli equilibri della loro squadra che è Tremolada, oltre ad Oukhadda che è un giocatore dalla grande forza fisica e Tripaldelli ha più forza per contrastarlo. Sono contento perché oggi ha fatto veramente una buona partita: io mi arrabbio con lui perché ha veramente tute le potenzialità per fare qualcosa di importante, deve alzare l’attenzione durante tutta la partita e oggi lo ha fatto. Non è, però, assolutamente una bocciatura per Celia che ha altre caratteristiche e in questo match ho reputato più adatte alla squadra quelle di Alessandro.”

“Come ho detto nel prepartita era importantissimo vincere, ma era fondamentale non perdere. Comunque abbiamo fatto un punto, ne abbiamo recuperato uno sul Cittadella che adesso è a tre distanze da noi, continuiamo con il nostro percorso sapendo che la prossima è una partita da vincere, con il Perugia abbiamo una grande opportunità, giochiamo in casa e dobbiamo vincere a tutti i costi.”

“Oggi ho visto anche più lucidità, - ha concluso mister Oddo - siamo stati capaci di calciare qualche palla in tribuna nei momenti difficili, lo faceva anche un certo Franco Baresi e non vedo perché non possiamo farlo anche noi. Ripeto ci sono momenti in cui si soffre, bisogna capirli e bisogna essere pratici, quindi dico bravi ai ragazzi che l’hanno capito perché abbiamo portato a casa un punto meritato. Ora abbiamo ancora 12 punti e dobbiamo cercare di farne più possibili. La prossima partita la matematica ci dice non sia ancora decisiva, ma è una partita da vincere a tutti i costi. Ci siamo, siamo vivi, la squadra sta crescendo, sta maturando e vogliamo continuare a lottare fino alla fine.”