Spal, Oddo ci spera: Nainggolan può essere la sua arma in più

In casa del club ferrarese si valuta il ritorno in campo del Ninja.

Redazione ITASportPress

Radja Nainggolan l'arma in più di Oddo e della Spal per le prossime partite. La formazione ferrarese sa bene che dopo la sosta avrà una serie di gare importantissime per il suo destino e, in tal senso, il rientro del centrocampista potrebbe essere decisivo.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il Ninja è fuori da circa un mese dopo aver giocato 5 gare (esordio il 4 febbraio, Spal-Bari). Poi i problemi fisici, l'esonero di De Rossi e qualche dubbio ma con la serie consapevolezza di volersi impegnare al massimo per dare una mano alla squadra.

Ecco perché la rosea sottolinea i tempi di recupero del giocatore che potrebbe forzare e tornare a disposizione già contro la Ternana o, in alternativa, nella trasferta a Benevento il 10 aprile per poi essere protagonista contro il Brescia al “Mazza” il 15. Da capire solo cosa vorrà fare Oddo: forzare e averlo in campo subito nel weekend o non prendersi rischi e averlo certamente per le prossime gare.

Certo è che con un Nainggolan in più le cose in campo potrebbero andare in un certo verso...