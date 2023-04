Spal, Oddo: “Gol del Brescia sono due nostri regali”

L'analisi del tecnico estense dopo il 2-2 casalingo

Al termine della partita contro il Brescia, mister della Spal Massimo Oddo ha raggiunto la sala stampa dello Stadio "Mazza" per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

“Siamo partiti bene, - ha esordito il tecnico spallino - c’è stata una fase del primo tempo in cui abbiamo sofferto un po', ma poi siamo stati capaci di riordinare le idee e abbiamo ripreso a giocare. I due gol subiti sono due nostri regali e rappresentano i nostri limiti. Per il resto la squadra ha giocato secondo me una grandissima partita contro un avversario forte e muscolare, al di là di quello che dice oggi la classifica. Abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo anche avuto la forza di fare un altro gol e riportarci in vantaggio dopo l’1-1. Guardo comunque il bicchiere mezzo pieno e vedo una squadra che cresce: abbiamo recuperato un punto sul Perugia ed oggi era molto importante non perdere. Ovvio che poi c’è tanto rammarico perché ce l’avevamo quasi fatta a portare a casa i tre punti, ma adesso andiamo a Modena e ci rifaremo lì.”

“Noi ce la dobbiamo giocare con tutti, al di là della classifica, e andare avanti. Come ho già detto, penso che questa squadra stia migliorando. So anche che siamo ormai alla fine del campionato, ma lo stiamo facendo: se nella prossima partita sapremo fare tesoro degli errori di oggi, questo farà la differenza e magari riusciremo a ottenere il massimo. Adesso non ci sono calcoli da fare, perché i punti ci sono e sono a nostra disposizione, dobbiamo lavorare e basta.”

“La squadra è composta da giocatori con determinate qualità e caratteristiche, soprattutto sugli esterni in fase difensiva abbiamo giocatori più tecnici e meno fisici e questo in alcune situazioni un po’ lo paghiamo. Non faccio riferimento ad errori specifici, ma intendo genericamente alla fisicità ed alla struttura: il miglioramento si può fare sotto tutti i punti di vista, ma nel limite di quello che è possibile migliorare, perché non puoi far crescere un giocatore di cinque centimetri. Oggi abbiamo sofferto alcuni momenti di pressione ma non ricordo grandi occasioni del Brescia e questo significa che siamo stati bene in campo, ma le partite alla fine vengono decise da episodi, come quello a nostro sfavore sul tiro di Moncini.”

“Penso che oggi abbiamo fatto buona partita, - ha concluso mister Oddo - dando continuità a ciò che stiamo facendo. I ragazzi si sono impegnati ed il nostro termometro è l’applauso finale del pubblico. Se Nainggolan non debba giocare più vicino all'area di rigore? A Radja chiedo un lavoro particolare, perché in questo momento e con questa situazione di classifica supportare due punte più un trequartista puro non è facile, ma cerchiamo di mettere in campo quanta più qualità possibile e quante più armi possibili a nostra disposizione. Per questo gli chiedo un lavoro più di cucitura che di raffinatezza perché, per le caratteristiche del nostro centrocampo e dei suoi interpreti, io ho bisogno di questo da lui.”