Spal, Oddo: “Quando sono arrivato pensavo di raggiungere salvezza ma c’erano tanti problemi”

Le parole di mister Oddo alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Pisa.

Redazione ITASportPress

Alla vigilia dell'ultima sfida di campionato di B, il tecnico della Spal Massimo Oddo ha presentato il match contro il Pisa ma ha anche fatto un bilancio della sua esperienza in panchina anche a seguito della ormai matematica retroscessione.

"Oggi non ha molto senso fare un’analisi, ho tanti pensieri e motivazioni ma sarebbe come trovare una scusa. Ognuno per il suo ruolo deve assumersi la propria responsabilità, questa è la cosa migliore da fare anche nei confronti della piazza, dei tifosi e della città. Oggi rappresento me stesso ed il mio staff e quello che posso fare è assumermi le mie responsabilità, perché sono molto rispettoso dei ruoli altrui e non mi sognerei mai di addossarle ad altri. Abbiamo dedicato tempo, passione e amore per raggiungere un obiettivo e, evidentemente, non siamo stati all’altezza. Ci si scusa quando non si dà il massimo e non è questo il caso, ma ci dispiace tanto per la piazza e per la tifoseria che non è mai mancata, una tifoseria meravigliosa. Qui si può fare del gran calcio e auguro a tutta la Spal un futuro migliore di questo", ha detto Oddo.

Sulla gara col Pisa: "Andiamo ad affrontare l’ultima partita che è pericolosa perché mancano le motivazioni naturali. Domani sarà una scelta complicata e cercherò di mandare in campo la squadra migliore per rispetto della maglia, dei tifosi e di tutte le altre squadre del campionato. C’è bisogno di chiudere con dignità, anche per rispetto del Pisa che lotta per un obiettivo, e quindi dobbiamo fare il meglio possibile", si legge sul sito ufficiale del club.

Dopo aver parlato dell'esperienza a Ferrara, importante passaggio anche sul suo arrivo e le aspettative di salvezza che non si sono poi concretizzate: "Quando ho accettato la proposta della Spal, l’ho fatto convinto di poter fare un grande lavoro e di raggiungere la salvezza. In passato ho anche rifiutato altre squadre, è ovvio che quando subentri lo fai perché c’è qualche problema, questo è evidente ma non pensavo fossero così tanti. C’è stata anche un po’ di sfortuna e quanto dico non vuole essere una giustificazione, ma abbiamo perso da subito un giocatore importante come Valzania e meno male che poi abbiamo trovato Contiliano, che ha caratteristiche simili. Inoltre, in momenti delicati come la partita di Cosenza abbiamo dovuto fare a meno di Nainggolan e Prati, ma resta in me la città, un pubblico straordinario, la passione di questa gente e il gozzo in gola di una società che poco tempo era in Serie A ed ora si ritrova in Serie C".