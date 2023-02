Spal, Oddo: “Risultato severo, noi in partita fino al 77′. Adesso fare punti”

"È un risultato severo - ha dichiarato l'allenatore spallino - che visto così può far pensare ad una prestazione remissiva da parte della squadra, mentre fino al 77' siamo rimasti in partita con ordine al cospetto di un avversario fuori categoria per valori tecnici. Abbiamo fatto fatica con la palla tra i piedi, ma tatticamente ci siamo comportati bene rischiando poco fino al primo gol. Dopo il vantaggio del Genoa poi ci siamo sbilanciati alla ricerca del pareggio e da lì sono nati gli altri due gol."

"Sicuramente la squadra, fino al vantaggio del Genoa, ha fatto quello che doveva fare. Potevamo fare qualcosa di più in fase di possesso palla, ma in questi momenti comanda la testa e tutto si fa più complicato. Dal punto di vista della solidità però la SPAL oggi c'era ed è riuscita a tenere sotto controllo il match fino al primo gol, a mio parere evitabile. Ora dobbiamo continuare a lavorare e tornare a fare punti."

"Giocare mercoledì o domenica cambia poco, - ha concluso mister Oddo - ripeto noi abbiamo bisogno di fare punti. Ci troveremo davanti il Frosinone che in questo momento è prima in classifica e quindi sarà una partita ovviamente difficile, ma come lo saranno tutte le altre. In questo momento giocare contro la prima o contro l'ultima cambia poco, dobbiamo pensare a noi e fare punti."