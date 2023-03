Spal, Oddo: “Sconfitta pesante, ma partita decisa da un episodio”

L'analisi amara del mister estense

Redazione ITASportPress

Al termine del match contro il Cosenza, il mister della Spal Massimo Oddo ha raggiunto la sala stampa dello Stadio "Gigi Marulla" per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

"Non abbiamo avuto quel piglio che, invece, - ha dichiarato il tecnico spallino - ha contraddistinto il Cosenza soprattutto nel secondo tempo. Ci è mancato un po' di nervo e cattiveria, anche se la partita è stata comunque decisa da un episodio, perché anche noi abbiamo avuto più di un'occasione per portarci in vantaggio e queste sfide prendono una piega diversa a seconda di chi sblocca per primo il match. Dopo abbiamo provato a recuperarla, ma non ci siamo riusciti."

"Paradossalmente nel primo tempo, nel quale siamo stati più in difficoltà da punto di vista tattico, abbiamo retto, mentre nella ripresa pur essendo messi meglio è arrivato il gol del Cosenza. Come ripeto sempre, non è una questione di tattica ma è più che altro una questione di piccoli dettagli che ti consentono di fare gol o di non prenderlo."

"La scelta di passare alla difesa a cinque deriva dal fatto che stavamo soffrendo sulla fascia, ma è figlia della volontà di alzare la squadra e non di coprirsi maggiormente, perché con una punta sola stavamo facendo fatica a portare pressione agli avversari. Abbiamo creato anche noi le nostre palle gol, così come ha fatto il Cosenza, di certo non ci siamo rintanati nella nostra area di rigore. È stata una partita aperta, non penso che il Cosenza abbia meritato più di noi di vincerla, semplicemente è stato un match in cui i nostri avversari sono stati bravi a rompere l'equilibrio e portarsi in vantaggio per primi e noi abbiamo pagato questo episodio."

"È una sconfitta pesante - ha concluso mister Oddo - perché è arrivata contro una diretta concorrente e se avessimo vinto ci saremmo tirati fuori dalle posizioni più calde. Comunque siamo lì, la classifica è corta, ci sono tante squadre in pochi punti e quindi dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare."