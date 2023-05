Spal, Oddo: “Sei punti in palio per la salvezza e contro Parma e Pisa vogliamo farli”

“Ci sono ancora sei punti in palio e noi lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Oggi ho scelto i giocatori che ho reputato avere più gamba e più freschezza perché sapevo che il Palermo, giocando a mente libera, sarebbe partito forte e avevo bisogno di equilibrio in campo e di tanta corsa sia in fase offensiva che in fase difensiva e penso che chi è sceso in campo dall’inizio oggi abbia disputato una buona partita in tal senso. La qualità è importante ma va messa a disposizione del gruppo, altrimenti non serve. Io pensavo che oggi ci fosse bisogno di molta corsa, per questo ho fatto determinate scelte dal primo minuto, in modo da poter sfruttare un po’ più di qualità nel corso del match con le squadre che si allungano, anche se questo oggi lo abbiamo messo poco in pratica.”