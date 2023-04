Spal, Oddo: “Sono abbattuto per la situazione”

“Siamo entrati in campo con la testa giusta – ha dichiarato il tecnico spallino - facendo molto bene all’inizio, siamo partiti aggressivi e abbiamo sfruttato subito l’occasione del rigore. A quel punto speravo di trovare il secondo goal perché sapevo che nella ripresa saremmo calati, è normale perché l’avversario deve recuperare, ti schiaccia e la testa e la condizione fisica sono quella che sono. Siamo in difficolta e quando poi escono giocatori che ti spostano la qualità in campo come Fetfatzidis, Maistro e Nainggolan fai fatica, non riesci più a risalire e dare pressione, non per mancanza di volontà, ma perché non hai la forza mentale di poterti rialzare. Ho provato a inserire un difensore in più per contenere la Ternana che stava spingendo, ma quando hai tre giocatori con i crampi è tutto molto complicato ed anche fare i cambi giusti diventa difficile. Abbiamo preso goal all’84’ ma potevamo prenderlo anche prima perché ci stavano schiacciando.”