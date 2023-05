Spal, rush finale col pubblico: due allenamenti a porte aperte in vista del Parma

Il programma della settimana del club ferrarese in vista della sfida col Parma del weekend.

Due gare decisive da qui al termine del campionato di Serie B. La Spal di Massimo Oddo fa quadrato e si concentra per la partita col Parma di sabato prossimo. Sul sito ufficiale è stato pubblicato il programma della settimana dove spiccano due sedute aperte al pubblico per cercare di avere più stimoli e sostegno possibile.

"Dopo la seduta di allenamento post partita effettuata nella mattinata di domenica, i biancazzurri di mister Massimo Oddo nel pomeriggio di lunedì 8 maggio hanno dato il via alla settimana di lavoro in vista del match contro il Parma, in programma sabato 9 maggio alle ore 14:00.