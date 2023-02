SPAL, la salvezza passa dai piedi di Nainggolan

Impatto importante da parte dell'esperto centrocampista

Redazione ITASportPress

La SPAL si appiglia a Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è il punto di riferimento di una squadra che sta cercando di uscire dalle zone calde della classifica. La condizione fisica sta migliorando e schierato alle spalle delle due punte Radja può essere ancora più decisivo.

L’impatto al debutto col Bari e la prestazione sfoderata nell’ultimo turno col Como hanno lasciato chiaramente intendere che la salvezza della Spal passerà anche e soprattutto dai piedi dell'esperto centrocampista. Il suo ingresso in campo contro i biancorossi aveva rianimato una squadra allo sbando, tornata clamorosamente in partita dopo l’assist al bacio servito a Moncini e il missile che non ha lasciato scampo a Caprile.

Coi lariani invece il pressing del trequartista belga su Canestrelli e il suo tiro in porta hanno generato l’azione che poi ha portato alla rete del provvisorio vantaggio della squadra di Oddo firmato da La Mantia. Il centravanti, tra l'altro, non andava in gol da oltre cinque mesi.

Passata la paura di un ipotetico dietrofront di Radja, che a quanto pare il diretto interessato non ha mai nemmeno preso in considerazione, in seguito all’esonero di De Rossi, ora la Spal si aggrappa al suo talento per conservare la categoria. La buona notizia è che la condizione del Ninja migliora partita dopo partita, anche se è chiaro che a quasi 35 anni debba dosare le energie, ma è innegabile che la sua presenza in mezzo al campo sarà fondamentale per la formazione di Massimo Oddo.