Spal, Tacopina: “Branca codardo, vigliacco e criminale su Esposito. Merita squalifica lunga”

Il presidente della Spal ai microfoni di Itasportpress è durissimo con il calciatore del Cittadella

Redazione ITASportPress

La Spal di Daniele De Rossi ieri ha ottenuto un pari prezioso sul campo del Cittadella ma al presidente del club estense Joe Tacopina non è andato giù il brutto episodio nel finale della partita. Il calciatore veneto Simone Branca ed Esposito della Spal sono venuti a contatto con il secondo rimasto a terra toccato duramente. A quel punto, come si vede chiaramente dalle immagini, il giocatore granata ha letteralmente calpestato l'avversario, prima di ricevere dal direttore di gara Zufferli di Udine un rosso diretto per comportamento non regolamentare.

La reazioneTacopina ai microfoni di Itasportpress.it è durissimo nei confronti di Branca: "Il suo non è stato solo un fallo. Nel calcio succede di commetterne, anche falli brutti ma questo è un vero crimine. Un atto vile di un vigliacco di nome Simone Branca che ha calpestato la testa di Salvatore con la sua scarpa da calcio quando il mio calciatore era a terra a faccia in giù. Questa è una chiara intenzione di far male! Questo non è calcio ma è un fallo da delinquente di strada".

Squalifica Tacopina poi rincara la dose visto che il fallo di Branca ha fatto il giro del mondo su internet: "Questo episodio così brutto sta attirando l'attenzione internazionale dei media ed è molto negativo per il nostro calcio. Il calcio italiano non può più permettersi episodi del genere che danneggiano l'immagine a livello internazionale. Nei miei 13 anni nel calcio italiano ne ho viste tante ma non ho mai osservato nulla di così spregevole come questo fallo. Branca è un codardo che ha cercato di ferire gravemente un giocatore indifeso. La Lega e le massime cariche del governo del calcio italiano dovrebbero intervenire a riguardo".