Spal, Tacopina: “Non ci avrebbe salvato neanche Guardiola. Futuro? Valuto”

Dopo la dura contestazione subita al termine del match perso contro il Parma che ha sancito la retrocessione della Spal, il patron estense Joe Tacopina si è presentato in sala stampa molto amareggiato: “Sono molto dispiaciuto e deluso per questa amara retrocessione. Questa squadra è senza cuore e lo è stata tutto l’anno. Mai c’è stato lo spiritio giusto in questi ragazzi e se adesso sono duro nei loro confronti è per raccontare i fatti. Dovrebbero essere felici e grati di mettere questa maglia e c’è gente che pagherebbe soldi per farlo ma questi calciatori se ne sono fregati della passione dei tifosi. Salvo Giuseppe Rossi e anche i giovanissimi ragazzi ma non gli altri componenti della rosa. La proprietà ha investito tanti solfi in due anni qualcosa come 25 milioni di euro, soldi veri non come la Reggina. Abbiamo cambiato tre allenatori ma questa squadra non si sarebbe salvata anche con Guardiola in panchina. La media punti lo conferma”.