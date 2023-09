Spezia, proteste dei tifosi per il mercato. Platek: “Pensiamo al futuro”

La cessione di Simone Bastoni al termine del mercato ha scatenato gli animi dei tifosi, che si sono rivoltati contro la società dello Spezia. Un centinaio di sostenitori si è presentato al centro sportivo di Follo, dove ha protestato le decisioni della gestione Platek ritenuta troppo "conservatrice". Questi hanno avuto modo di parlare con il direttore tecnico Eduardo Macia e con alcuni calciatori, successivamente con il presidente americano in persona. Queste le sue parole: "Noi pensiamo solo al futuro e a tornare in Serie A come una società che non ha debiti. Dispiace per Bastoni, anch'io pensavo volesse rimanere per lottare e riportare la squadra in A. In fondo era una bandiera, ma ha chiesto la cessione". Altri tifosi hanno accusato la dirigenza di non aver utilizzato i soldi derivanti dal paracadute retrocessione e dalle cessioni. "Noi non prendiamo neanche un euro dallo Spezia Calcio, tutto il guadagnato viene reinvestito nel club".