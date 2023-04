Südtirol, col Bari senza Belardinelli. Druso già tutto esaurito

La stagione del Sudtirol passa dalla delicata partita casalinga contro il Bari in programma il prossimo lunedì

Redazione ITASportPress

Continua l'inseguimento al secondo posto. Il Genoa sta spiccando il volo e si trova ora a e-4 dal Frosinone, ma anche Bari e Sudtirol continuano a restare in scia. Nella prossima partita, in programma lunedì 10 aprile, le due formazioni si affronteranno al Druso per continuare la corsa ai piani più alti.

Il club altoatesino ha comunicato che lo stadio è gia sold out, compreso il settore ospiti. Tanti i tifosi che arriveranno dalla Puglia. Si prospetta quindi un clima infuocato per una partita che potrà dire tantissimo sul prosieguo del campionato delle due squadre.

La formazione di Bisoli continua la sua striscia positiva che dura da inizio 2023. Ancora nessuna sconfitta per gli altoatesini nel nuovo anno. Grazie al gol di Larrivey su rigore, il Sudtirol è riuscito a uscire con un punto anche dalla complicata trasferta di Cagliari. Situazione più altalenante invece per Bari: la vittoria per 2-0 sul Benevento ha rilanciato la classifica degli uomini di Mignani, specialmente dopo il pareggio contro il Frosinone e la cocente sconfitta di Terni.

Il Druso sarà quindi il crocevia stagionale delle due formazioni che vogliono restare in scia del Genoa e continuare a sognare una possibile promozione diretta in Serie A.

Infermeria in vista del Bari: in relazione a quanto indicato dal responsabile sanitario dr. Marco Walter Cassago il club comunica che il giocatore Luca Belardinelli, costretto a saltare la trasferta a Cagliari, ha riportato una lesione al retto femorale sinistro; si spera di recuperarlo per la gara con l’Ascoli. Il giocatore Mirko Carretta ha invece risolto i problemi di lombalgia ed è rientrato in gruppo.