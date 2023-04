Südtirol-Bari, le probabili formazione e dove vederla in tv

Südtirol-Bari che avrà inizio alle 15:00 dirà molto per la terza posizione

Redazione ITASportPress

10Südtirol-Bari scenderanno in campo oggi, lunedì 10 aprile alle 15:00, per il 32esimo appuntamento del campionato di Serie B. La sfida è valida per la lotta terzo posto, con le due squadre che si separano di un solo punto.

Südtirol-Bari, le ultime — Si prospetta una sfida di altissimo livello quella che andrà in scena al Druso, con entrambe le formazioni che arrivano da risultati positivi. Per tale motivo, quindi, il Südtirol potrebbe rischierare lo stesso undici delle scorse giornate non rinunciando comunque a qualche intuizione: poche novità in difesa rispetto al centrocampo, che vedrebbe De Col scalare a terzino e lasciare spazio a Rover-Fiordilino-Tait-Casiraghi. In attacco Mazzocchi leggermente più arretrato - quasi da trequartista - con Odogwu come vera e propria prima punta.

Dall'altro lato, invece, il Bari avrebbe intenzione di mettersi più sull'attenti, passando al 4-3-2-1. Linea a quattro formata dunque da Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. A centrocampo Bellomo, Maiello e Benedetti a fare da schermo per la difesa, oltre a servire i due trequartisti Folorunsho e Cheddira. Unica punta bomber Mirco Antenucci.

Le probabili formazioni e dove vederla — Una partita quasi fine a se stessa, la quale presenta però diverse motivazioni non trascurabili. Il match tra Südtirol e Bari valido per il terzo posto in Serie B andrà in scena nella giornata odierna alle ore 15:00 e sarà trasmesso dall'emittente televisivo DAZN, ma anche da Sky tramite il canale dedicato SkyCalcio, e da Helbiz.

Per quanto riguarda l'opzione streaming, invece, la possibilità si indirizza verso l'applicazione per smartphone di DAZN, ma anche ONEFOOTBALL. Il primo richiede il pagamento di un abbonamento mensile, mentre per il secondo è necessario acquistare solo l'evento in questione.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Südtirol (4-4-1-1): Poluzzi; De Col, Vinetot, Zaro, Curto; Rover, Fiordilino, Tait, Casiraghi; Mazzocchi; Odogwu. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Bari (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Bellomo, Maiello, Benedetti; Folorunsho, Cheddira; Antenucci. Allenatore: Michele Mignani.