Südtirol, cade l’imbattibilità ma non le certezze: l’obiettivo sono i playoff

Sconfitta cocente e grande insoddisfazione per il risultato. Il week end di Pasqua del Südtirol non è stato di certo di quelli indimenticabili. La formazione di Bisoli è infatti uscita sconfitta dal delicato scontro diretto contro il Bari, che a questo punto rischia di mettere definitivamente la parola fine sopra al sogno promozione diretta.

Nonostante ciò, Bisoli deve ripartire dall'ennesima prestazione solida dei suoi ragazzi, evitando cali di tensione, già a partire dalla prossima trasferta di Ascoli Piceno contro una squadra ancora in lotta per la salvezza tranquilla. L'obiettivo play-off dovrebbe invece essere già messo in cassaforte, con il Sudtirol che si trova attualmente a +9 sul Palermo nono in classifica e appena fuori da un piazzamento per gli spareggi di fine stagione.