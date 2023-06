Südtirol, Bisoli: “A Bari vogliamo continuare a sognare”

Il tecnico biancorosso Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno della semifinale playoff a Bari: “Moralmente la squadra sta molto bene. Abbiamo giocato una buona gara d’andata, con grande dispendio di energie fisiche e mentali. Dobbiamo recuperare le nostre forze per poter continuare a sognare. In questo momento non so se riproporremo la difesa a tre, farò le mie valutazioni negli ultimi allenamenti a disposizione. L’effetto del pubblico? Darà sicuramente una grande carica al Bari, ma questo non ci deve spaventare. Noi conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti e prepareremo la gara come abbiamo sempre fatto. Celli ora ha un maggiore minutaggio nelle gambe e perciò lo considero un giocatore parzialmente recuperato”, ha proseguito Bisoli. “Casiraghi invece si è allenato poco e bisogna stare attenti a come utilizzarlo. Per noi è un giocatore molto importante e va gestito con cura.”