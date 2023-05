Südtirol, Bisoli: “A Modena partita tosta e difficile ma vogliamo quarto posto”

Ultimo match della regular season di Serie B per il Südtirol lanciatissimo per l'accesso ai playoff. Le parole di mister Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, alla vigilia della gara esterna allo stadio “Braglia” in programma venerdì sera: “A Modena ci aspetta una partita tosta e difficile. Affronteremo una squadra con valori importanti e di grandi individualità. Per raggiungere il quarto posto dobbiamo fare un ultimo passo importante. Anche se siamo vicini a raggiungere un grande traguardo non dobbiamo soffrire la pressione. Abbiamo giocato un grande campionato ed è giusto che crediamo fino in fondo al quarto posto.”