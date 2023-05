Südtirol, Bisoli: “A Terni vogliamo fare risultato per il quarto posto”

Le parole di mister Pierpaolo Bisoli, in conferenza stampa, all’antivigilia della gara esterna con la Ternana in programma sabato pomeriggio: “Dopo la bella prestazione contro una grande squadra come il Genoa c’è il pericolo che ci possa essere un piccolo rilassamento. Spetta a me tenere alta la concentrazione del gruppo. A livello fisico non abbiamo avuto problemi, in questo momento posso contare su tutta la rosa. Il mio obiettivo è quello di arrivare ai playoff, sapendo ti poter contare su tutti i giocatori a disposizione.”