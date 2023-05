Südtirol, Bisoli: “Bari avversario ostico ma troveranno pane per i loro denti”

Prosegue il sogno Serie A del Südtirol. Nel preliminare dei play-off, la squadra di Bisoli batte 1-0 al "Druso" la Reggina grazie al gol di Casiraghi (ma decisiva la deviazione di Loiacono) al minuto 89. Il Südtirol si qualifica così per la semifinale, dove se la vedrà col Bari. Andata lunedì sera al "Druso", secondo round venerdì 2 giugno al San Nicola. Al termine della partita vinta contro la Reggina nel preliminare playoff di Serie B, il tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: "Ho un gruppo di ragazzi stupendo, ho trovato un ambiente fantastico nel quale abbiamo fatto un capolavoro, ma non ci accontentiamo. Troveremo un ostico avversario, il Bari, ma anche loro troveranno pane per i loro denti, perché il Südtirol non molla mai. Tutto ora è ancora più bello da giocare, la società ci sta vicino e anche il Ds ci supporta: è da novembre che siamo nei playoff, ora ce li giochiamo. Lunedì torneremo in campo e cercheremo di fare un altro piccolo miracolo"