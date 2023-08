Südtirol, Bisoli: “C’è da lavorare ma stiamo bene. Il nostro obiettivo è…”

Intervenuto in conferenza stampa, Pierpaolo Bisoli ha presentato la sfida Feralpisalò-Südtirol valida per la seconda giornata di Serie B. L'allenatore ha parlato delle proprie sensazioni riguardo la squadra: "Nonostante le temperature molto calde di questi giorni, devo dire che la squadra ha lavorato bene in settimana - ha dichiarato mister Bisoli -. Il pareggio guadagnato contro lo Spezia la scorsa settimana ci ha dato consapevolezza. Siamo sulla giusta strada, c'è solo da lavorare per sistemare qualcosa". Il tecnico ha definito la sua squadra un "diamante grezzo": "L'ho definita così perché abbiamo ancora qualcosa da migliorare, come un diamante che va lavorato. Poi abbiamo tanti giovani talenti...".