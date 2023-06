Südtirol, Bisoli: “C’è un po’ di rammarico ma faccio i complimenti ai miei eroi”

L’amarezza di Pierpaolo Bisoli ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del suo Sudtirol contro il Bari al San Nicola: "Dispiace aver mancato la finale ma riscrivere una pagina così bella non sarà facile per questo club. Il rammarico c'è per un finale arrembante dove ci è mancato il gol. Dovevamo essere più sereni in alcune giocate ma siamo stati timidi invece, ma fa parte di un processo di crescita di questa squadra. Questi ragazzi vanno elogiati e sono stati veri eroi stasera e in questa stagione. Uscire dispiace ma fa parte del calcio e bisogna accettare le sconfitte. Resta la soddisfazione per aver dato tutto contro un Bari che ha anche meritato la finale. I miei ragazzi sono stati eroi ed hanno rappresentato una regione con dignità".