Sudtirol, Bisoli: “Fiducioso per i playoff. Tifosi? Gli chiedo di supportarci”

Non sta vivendo un periodo recente facile il Sudtirol. Dopo aver stupito tutti nei primi mesi del 2023, con un lungo filotto di risultati positivi, ora la formazione di Bisoli ha incassato due sconfitte consecutive contro Bari e Ascoli. Nonostante ciò la classifica resta comunque ottima, con gli altoatesini quarti e nel pieno di un sempre più probabile piazzamento ai playoff. Domani, però, per il Sudtirol ci sarà una trasferta piuttosto complicata sul campo del Frosinone capolista. Alla vigilia del match, il tecnico Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa.

“Il gruppo si sta riprendendo bene. Dobbiamo arrivare ai playoff nella miglior posizione possibile. Queste sconfitte credo ci abbiano fatto bene. Voglio che la mia squadra arrivi agli spareggi con la consapevolezza che abbiamo fatto un percorso straordinario. Fiordilino ha avuto problemi in settimana e non ci sarà. Però non dobbiamo lamentarci perché stiamo tornando quelli di una volta. Questi ragazzi hanno avuto una leggera flessione ma è chiaro che ora dobbiamo tornare a pedalare. Sono fiducioso perché ho rivisto la squadra che piace a me e perché ho la consapevolezza che arriveremo ai playoff nella condizione che avevamo qualche tempo fa. Chiedo ai tifosi un ulteriore supporto per questi ragazzi”.