Südtirol, Bisoli: “Contro il Cittadella ci aspetta una partita complicata”

Le parole del tecnico bolzanino alla vigilia del match contro il Cittadella

Redazione ITASportPress

Sabato 13 maggio i biancorossi ospitano allo stadio Druso il Cittadella. Anche per questa partita si preannuncia uno stadio tutto esaurito. Per poter offrire ai possessori di regolare tagliando la miglior esperienza possibile, il club raccomanda di raggiungere l'impianto di viale Trieste con largo anticipo per evitare lunghe attese ai tornelli. I cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle ore 12.15: da quel momento sarà possibile accedere alla tribune e recarsi al proprio posto.

Alla vigilia della gara interna con il Cittadella il tecnico biancorosso, Pierpaolo Bisoli, ha parlato in conferenza stampa: “Contro il Cittadella ci aspetta una partita complicata, in quanto ci troviamo di fronte una delle squadre più difficili da affrontare. Loro hanno un’identità ben definita e ti mettono in difficoltà nel giocare la palla. Da parte nostra servirà grande equilibrio e concentrazione, perché penso che la partita potrebbe essere decisa dagli episodi.”

Sullo stato di forma della propria squadra Bisoli si è espresso così: “La mia squadra è in salute. Tranne Casiraghi, che è squalificato, ho a disposizione tutti i miei giocatori. C’è grande concentrazione per cercare di portare a casa il risultato e difendere la posizione in classifica. Contro la Ternana abbiamo dimostrato di essere in grande crescita. Abbiamo creato tante occasioni da gol, senza però essere riusciti a chiudere la gara. Durante la settimana ho insistito sul fatto che dobbiamo capitalizzare le occasioni che ci vengono concesse. Sul piano difensivo siamo tornati a concedere poco ai nostri avversari.”