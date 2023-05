Südtirol, Bisoli: “Grande partita, peccato per il pareggio. Il Modena…”

Alla penultima giornata di Serie B, 37esima, il Süditrol pareggia in casa contro il Cittadella. Queste le parole di Pierpaolo Bisoli nel post partita. Amareggiato per la mancata vittoria ma comunque contento della prestazione: "Secondo me oggi abbiamo fatto una grande partita, sia sul piano dell'intensità che della voglia. Speravamo di non prendere gol a causa di situazioni. Infatti, abbiamo subito solo un tiro in porta, mentre noi ne abbiamo fatti almeno quattro. Però sono contento, abbiamo fatto una bella partita contro un avversario tosto".