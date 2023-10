Südtirol, Bisoli: “Nel secondo tempo sfruttato spazi che Samp ha concesso”

Le parole del tecnico del Sudtirol Bisoli dopo la vittoria contro la Sampdoria al Druso: "Ho un gruppo stupendo che non molla mai, che si unisce nelle difficoltà. Nel secondo tempo ho visto grande intensità, un livello alto e un buon gioco. Nella ripresa abbiamo sfruttato gli spazi che la Samp ci ha concesso. Questo gruppo qui non lo cambierei con nessun altro. Abbiamo cambiato moltissimo, ma siamo stati bravi ad amalgamarci subito. Il direttore è stato bravo a prendere giocatori di talento, che si sono inseriti immediatamente. Quando i calciatori sono bravi, io li faccio giocare. Ci tengo a fare una dedica. In queste ore è scomparso un ragazzo che faceva parte della nostra famiglia, l'aiuto-cuoco della signora che ci prepara da mangiare. In 20 giorni si è ammalato e se n'è andato. La famiglia del Sudtirol gli è vicina, a lui e ai suoi cari. Cercheremo di alleviare il loro dolore in qualche modo. Questa notizia mitiga un po' la gioia per la vittoria di oggi".