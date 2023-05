Südtirol, Bisoli: “Reggina arriva con entusiasmo sarà sfida difficile”

Le formazioni di mister Pierpaolo Bisoli e di Filippo Inzaghi si trovano di fronte per la seconda volta. Entrambi i precedenti risalgono alla stagione in corso: all’andata, nella terza giornata, con i biancorossi guidati la Leandro Greco, gli amaranto reggini si imposero per 4-0 , sfruttando da metà primo tempo la superiorità numerica. A fine gennaio, nel ritorno al “Druso” a spuntarla è stato l’FC Südtirol, impostosi per 2-1 grazie ad una doppietta di Odogwu, nel giorno del suo 32esimo compleanno. Biancorossi in vantaggio al 37’. Al 42’ la rete del momentaneo pareggio ospite siglata da Ménez (R) e, al 40’ della ripresa il gol decisivo.

Alla vigilia della gara interna di playoff con la Reggina il mister del Südtirol, Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa all’FCS Center: “Ho visto i miei ragazzi concentrati e convinti di giocare al meglio questa partita. Sarà una sfida molto difficile, anche perché la Reggina arriva a questi playoff con grande entusiasmo. Quest ultimo deve contraddistinguere anche la nostra prestazione, sapendo però che per ottenere la qualificazione al prossimo turno ci sarà da far fatica. Per noi questa sarà una partita storica e faremo di tutto per far felice la nostra gente. In allenamento ho visto una squadra vogliosa e pimpante, sono fiducioso e convinto che siamo sulla strada giusta.”