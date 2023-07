Südtirol, Bisoli: “Siamo migliorati sotto diversi punti di vista”

Intervenuto alle colonne de Il Corriere dell'Alto Adige, Pierpaolo Bisoli ha parlato della nuova stagione e dei cambiamenti che attendono il Südtirol. Queste le parole dell'allenatore al termine dell'amichevole contro il San Giorgio, vinta per ben 9-0: "Siamo migliorati molto sotto tanti punti di vista, in particolare quello della velocità. Siamo molto più svelti a girare la palla e arrivare in porta, lo testimoniano i nove gol fatti. Quello di oggi è stato un ulteriore step e credo che sia un bel viatico per proseguire verso il secondo ritiro. Bisogna mettere benzina per il campionato". Ricordiamo che i biancorossi sono in ritiro a in Val Ridanna, sede che li ospita da ormai 12 anni.