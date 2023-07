Südtirol, Bisoli: “Slittamento campionato figuraccia e danno per tutti”

"Se dovesse slittare il campionato lo accetteremo, ma credo che sarebbe un danno per tutti perché non si può stilare un calendario e poi rimandare tutto. I problemi vanno risolti prima, sarebbe una figuraccia clamorosa per l'intero calcio italiano". Così Pierpaolo Bisoli ha parlato del possibile slittamento del campionato di Serie B. L'allenatore del Südtirol si è rivolto al Corriere dell’Alto Adige, dove ha anche rilasciato dichiarazioni riguardo la squadra: "Ho visto tanta voglia di fare, faticare e soffrire tutti insieme, come gruppo. Abbiamo una rosa pronta all'80% già a luglio, un grande vantaggio di cui non possono godere tutti".