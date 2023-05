Südtirol, Bisoli: “Squadra eccezionale e adesso playoff con la Reggina”

Il Südtirol ha perso a Modena piazzandosi sesto nella regular season e adesso si prepara per il playoff contro la Reggina. Il tecnico Pierpaolo Bisoli ha commentato il risultato del campionato e la partita di stasera: “Ho già fatto il fioretto per la salvezza martedì scorso adesso mi tocca quello playoff. E' stata una stagione splendida con dei ragazzi eccezionali. Dispiace aver buttato stasera i primi 20' ma non ho nulla di rimproverare ai ragazzi che sono rimasti scossi prima della gara per un infortunio serio ad un loro compagno di squadra che ha pianto nello spogliatoio. Infatti il primo tempo ho visto una squadra di calciatori abbastanza contratti. Poi abbiamo cercato di risalire la china ma non è bastato. Ci prepariamo per il playoff con la Reggina e venerdì ci andremo a giocare questo momento".