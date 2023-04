Südtirol, Casiraghi prolunga fino al 2025

Il 30enne centrale-centrocampista-trequartista di sinistra ha firmato il rinnovo

Novità in casa Südtirol. Il club bolzanino ha comunicato il rinnovo del contratto del calciatore Daniele Casiraghi che ha firmato fino al 2025. Questa la nota:

FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Daniele Casiraghi. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2024. Il 30enne centrale-centrocampista-trequartista di sinistra ha firmato il rinnovo, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Nato a Treviglio in provincia di Bergamo il 10 marzo 1993, residente a Pozzo d’Adda, comune di poco più di seimila abitanti in provincia di Milano, al confine con la provincia bergamasca, Daniele Casiraghi è approdato in biancorosso il 2 luglio 2019 proveniente dal Gubbio. Il trequartista si è subito fatto notare per le sue doti da finalizzatore e assist-man.

Nella prima stagione con la casacca dell’FCS (quella del lockdown) ha disputato 26 gare di campionato impreziosite da 6 reti e 4 assist, più una gara di playoff. Nella stagione 2020-2021 ha messo a segno 17 reti e fornito 7 assist in 41 presenze, tra campionato e playoff (4 gare).

Nella scorsa annata agonistica, culminata con la storica promozione in Serie B vincendo la Serie C girone A con 90 punti, ha firmato 11 gol e 9 assist, risultando decisivo spesso e volentieri. Solo in un’occasione la squadra non ha vinto una gara di campionato quando ha segnato o fatto assist: Albinoleffe-Sudtirol 1-1 del 4 settembre 2021, con Casiraghi che pareggia al 51’ la rete iniziale di Manconi al 21’. Sicuramente, però, i gol che ricorderà di più sono i due messi a segno a Trieste il 24 aprile 2022. La doppietta siglata contro la Triestina al “Nereo Rocco” ha suggellato la promozione in Serie B dell’FC Südtirol.

175 cm per 73 kg, Daniele Casiraghi ha debuttato tra i professionisti con la Tritium 1908 in C2 nel campionato 2010-2011 conquistando la promozione in C1. Con la formazione di Trezzo sull’Adda ha disputato il due successivi campionati in terza divisione nazionale. Complessivamente 64 gare con 3 reti. Lo tessera il Lecce che lo gira alla Pro Patria nel 2013-2014 (24 gare), quindi passa dal Lecce al Parma, che lo destina al Gubbio nella stagione successiva in C, quindi Ancona nel 2015-2016 (C: 37 gare, 7 reti e altrettanti assist) e altri tre anni a Gubbio in C. Con gli eugubini ha giocato complessivamente 145 partite con 24 reti e 23 assist.

Dal 2019 ad oggi ha vestito per 142 volte la maglia dell’FCS mettendo a segno 39 reti e 28 assist. 28 le presenze in B nella corrente stagione con 2 reti e 6 assist.