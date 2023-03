Südtirol, Comper: “Sognare la Serie A non è vietato”

Il presidente del Sudtirol Gerhard Comper a Tuttosport ha parlato della stagione della squadra di Bisoli che occupa al momento il terzo posto in classifica in Serie B. "L’obiettivo principale era mantenere la categoria non avremmo mai pensato di andare così bene per tutta la stagione. Ora che siamo lì bisogna andare avanti e continuare a crederci. Sognare la A non è mai vietato. Però noi siamo abituati a rimanere coi piedi per terra".