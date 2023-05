Südtirol, Curto: “Gran gol, ma soprattutto importante. Faccio del mio meglio”

Riguardo la posizione occupata in campo, Curto ha parlato delle istruzioni del mister. Da difensore centrale, infatti, il 24enne è stato "trasferito" all'estremo destro, agendo più da terzino: "Il mister mi chiede sempre di dare il massimo in entrambe le fasi, sia offensiva che difensiva. Ovviamente per caratteristiche io sono più propenso a difendere, però quando vado in avanti cerco di fare il meglio e al massimo delle mie possibilità".