Südtirol, altro sold out: polverizzati i biglietti per il match col Genoa

Nonostante manchino ancora due settimane , si va verso un altro sold out allo stadio Druso in vista del match del 1 maggio contro il Genoa. La società biancorossa ha infatti comunicato ufficialmente che, in relazione alla partita valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie B tra FC Südtirol e Genoa, nei primi due giorni di prevendita sono stati venduti tutti i biglietti a disposizione riservati ai sostenitori locali.

Da lunedì 24 aprile alle ore 9.00 aprirà invece la prevendita per il settore ospiti con circa 700 biglietti a disposizione. Secondo le stime è probabile che anche quest'ultimi verranno polverizzati nel giro di qualche ora. Il Genoa arriverà infatti al Druso in piena corsa promozione diretta e i tifosi non vogliono far mancare il loro appoggio anche in trasferta nel periodo più delicato della stagione.