Südtirol, Larrivey: “Ci tenevo a calciare quel rigore, era davvero importante”

In un modo o nell'altro, il Südtirol si aggrappa al Cagliari e nei minuti finali del match trova il gol del pareggio su calcio di rigore battuto con freddezza da Joaquín Larrivey il quale segna, ma non esulta essendo un ex della squadra isolana. In conferenza stampa le parole dell'ex Cosenza: "Un gol molto importante per la squadra e per quello che stiamo facendo. Non ho avuto tanto spazio ma mi sono allenato al massimo. Oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione e, ovviamente, sono contento per la mia rete che è servita per il pari. Ci tenevo a calciare io quel rigore e, in accordo con i compagni che ringrazio, l'ho tirato e realizzato" ha affermato Joacquin Larrivey in conferenza stampa post Cagliari-Südtirol.