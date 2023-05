Südtirol, Odogwu: “Gol più bello della carriera, ora vogliamo il quarto posto”

Al termine della penultima sfida di campionato tra Südtirol e Cittadella - conclusasi in pareggio - l'attaccante biancorosso Raphael Odogwu è intervenuto in conferenza stampa. L'attaccante è stato il grande protagonista del match, siglando il gol del pari bolzanino al 69'. Queste le parole riportate dal sito ufficiale del club: "Sono stato bravo e coraggioso, ma mi è anche andata bene. Penso sia il gol più bello della mia carriera, che emozione. È un gol molto importante per me, ci tengo ad arrivare in doppia cifra ed aiutare la squadra".

"In questo periodo ho fallito due partite - ha continuato l'attaccante riguardo il suo momento no - ma avevo già fatto ottime prestazioni in passato e l'ho presa con serenità. Comunque ripeto, ci tenevo ad aiutare la squadra a raggiungere i playoff dal quarto posto. Un ringraziamento speciale va al mister, che ha sempre creduto in me" ha concluso Raphael Odogwu. Per l'attaccante, ora, il bottino non è niente male. 9 reti e 4 assist in 36 presenze stagionali, a Modena l'ultima possibilità per andare in doppia cifra.