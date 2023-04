Südtirol, sei calciatori dai bambini ricoverati in pediatria a Bolzano

La folta delegazione dell’FCS ha trascorso un po’ di tempo con i piccoli degenti portando alcuni simpatici doni pasquali e soffermandosi per foto e autografi, particolarmente apprezzati. L’iniziativa ha portato tanti sorrisi e un gradito momento di serenità ai piccoli pazienti e ai loro genitori. Un bel momento, che i bambini e i ragazzi presenti in reparto hanno atteso con ansia e colto al volo, dimenticando per qualche tempo i loro problemi, entusiasti di poter conoscere personalmente, di fare qualche domanda e perché no di scattare almeno un selfie con i giocatori biancorossi protagonisti nel campionato di Serie B in corso.