Südtirol, svelata la maglia home

Si tratta della quarta produzione realizzata in collaborazione e in sinergia con lo sponsor tecnico Mizuno. A differenza delle ultime stagioni, il sipario sulla nuova “prima maglia” si è alzato sia alla presenza dei media che online, attraverso le suggestive immagini prodotte dal partner Mercurio Studio, che ha realizzato foto e video ad hoc esaltando il senso di appartenenza. Il concept del video si basa infatti sul concetto-slogan “We are Südtirol” del fare squadra, tutti insieme, appassionatamente in un contesto particolare e importante, in una provincia virtuosa che si identifica in una squadra, che vuole esprimere compiutamente i valori del territorio e il senso di appartenenza.