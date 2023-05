Südtirol, Tait fino al 2025. “Biancorosso tatuato sulla pelle e nel cuore”

Le parole di Fabian Tait subito dopo la firma

Redazione ITASportPress

F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Fabian Tait. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione agonistica, ovvero il prossino 30 giugno. Il 30enne capitano biancorosso ha firmato un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025 e con opzione per una successiva stagione.

Nato a Bolzano il 10 febbraio 1993, residente a Salorno, centrocampista centrale o desto, di piede destro, impiegabile anche come terzino destro, 186 cm per 80 kg di peso forma, milita nell’F.C. Südtirol da ben nove stagioni consecutive, ovvero dal giugno 2014. Cresciuto calcisticamente nelle squadre giovanili della società del suo paese, Salorno, ha vestito le casacche di Mezzocorona (in C2 e in serie D) e del Marano prima di arrivare in biancorosso. Con la maglia dell’FCS, Fabian Tait ha fin qui disputato 8 campionati di Serie C e sta disputando il suo primo campionato in Serie B. Ha collezionato ben 322 con la maglia dell’FCS mettendo a segno 22 reti.

Dall’inizio della stagione in corso ha assunto a tutti gli effetti i gradi di capitano biancorosso. In campionato ha fin qui indossato per 32 volte la fascia, mettendo a segno due reti e un assist.

Nella prestigiosa graduatoria del “Club 100”, ovvero dei giocatori biancorossi che hanno raggiunto e superato la tripla cifra, Fabian Tait si trova al terzo posto dietro ad Hans Rudi Brugger, che 368 presenze è il più presente nella storia del club e ad Hannes Fink, ritiratosi al termine della scorsa stagione dopo 21 anni in biancorosso con 332 gare in prima squadra. Tait occupa il primo posto nella classifica tra i giocatori in attività.

“Si può dire che il biancorosso ce l’ho tatuato sulla pelle e nel cuore. Questa è diventata la mia seconda famiglia, come ho sempre detto e ora posso dirlo ancora di più. Ovviamente sono felicissimo e sono fiero di aver prolungato il mio accordo. Ci tenevo tanto, sono quindi molto contento di aver prolungato il rapporto. Sono veramente onorato e ringrazio tutti indistintamente: la squadra di quest’anno, chi è stato qui in passato, gli allenatori, la società tutta, il direttore, i miei cari, tutti, davvero tutti, perché senza il supporto di tante persone non sarei stato in grado di raggiungere determinati risultati. E’ facile ricordare i tanti momenti belli, la promozione in B sul campo di Trieste innanzitutto e le tante belle partite di quest’anno, tuttavia sono i momenti meno felici che mi hanno fatto maturare. E’ in queste situazioni che si cresce riuscendo a cogliere determinati aspetti formativi. Noi quest’anno stiamo facendo qualcosa di straordinario e di inaspettato e questo è il bello del calcio e della vita. Sono felice di essere in una squadra con tanti leader veri. Mi sento un ragazzo privilegiato, sono riuscito a trasformare una mia grande passione in un lavoro. E’ stata una scalata importante dai dilettanti fino a qui, tappe che ricordo spesso anche nei dettagli. Anche questo mi ha fatto crescere, come calciatore e come uomo.”. Queste le parole di Fabian Tait subito dopo la firma.

Il direttore sportivo biancorosso, Paolo Bravo esprime grande soddisfazione per il rinnovo di Tait: “E’ un giocatore importante, che ha saputo costruirsi un valore nella realtà in cui vive. Non è banale e non è da tutti. Non ho dubbi sul fatto che questo rinnovo sia meritato, quello che mi aspetto da Fabian è che questo sia un ulteriore step nella sua crescita calcistica e serva a far crescere anche la nostra squadra. Per noi rappresenta un punto di riferimento importante”.