Südtirol, ufficiale: Bisoli prolunga fino al 2025

Pierpaolo Bisoli, nato a Porretta Terme (Bologna) il 20 novembre 1966, residente a Cesenatico, alle spalle una lunga e importante carriera sia da giocatore che da tecnico, è arrivato all’FCS dopo la terza giornata di campionato e le sconfitte a Brescia, con il Venezia e in casa della Reggina e ha condotto la squadra allo storico sesto posto in campionato, al superamento del turno preliminare dei playoff battendo la Reggina e alla semifinale con il Bari in doppia gara con successo interno per 1-0 all’andata e sconfitta al “San Nicola” nel ritorno con identico punteggio, che ha promosso i pugliesi meglio piazzati in campionato. Si è trattato del massimo risultato nella storia del calcio provinciale e regionale.