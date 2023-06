Südtirol, ufficiale: Cherubin vice allenatore

Come calciatore, dopo quattro stagioni al Cittadella in C1, nel 2007 passa alla Reggina in A fino al gennaio 2008 quando si trasferisce all'Avellino in B. Poi ancora Cittadella , in B: due stagioni da titolare, i gradi di capitano e i play off nel 2010. Poi il Bologna , in A . Debutta in maglia rossoblù il 24 ottobre 2010 nella sfida casalinga contro la Juventus (0-0). Prima rete in A l'8 gennaio 2012 con un colpo di testa su punizione di Alessandro Diamanti per il gol del vantaggio contro il Catania (2-0).

Il primo luglio 2014 passa all’Atalanta, poi torna al Bologna che lo gira in prestito al Verona. Un anno in B e uno in A, poi l’Ascoli in B dal gennaio 2018. Torna a Verona in B per poi passare al Padova nel gennaio 2019: mezza stagione in B e la successiva in C, quindi l’Arezzo in C per chiudere la carriera nella Luparense in D.