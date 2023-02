Ternana, Bandecchi: “Ho sputato ai tifosi. Se Lucarelli non vuole tornare si dimetta”

Conferenza di fuoco dopo la sconfitta contro il Cittadella del presidente della Ternana Stefano Bandecchi che ha annunciato le dimissioni di Andreazzoli: Il patron rossoverde ha subito una dura contestazione dei tifosi che hanno persino sputato in faccia a Bandecchi che ha reagito. Momenti di grande agitazione che lo stesso Bandecchi ha spiegato: "Si, mi hanno sputato loro e ho risposto. Mica sono un coglione. Gli risputo e gli do due pizze in faccia, sono una persona anche io. Non sono Gesù Cristo che porgo l'altra guancia. Nessun passo indietro, metto tutti questi soldi e mi sputano i ternani. Devono cambiare atteggiamento, quei 4 imbecilli che mi rompono il cazzo. Non tutti i ternani, tanti nemmeno sanno chi sono. Non faccio la pace con nessuno. Non denuncerò nessuno, non denuncio 4 coglioni, si va avanti così. Grazie ai soldi miei qui si è fatto calcio, qui si chiacchiera tanto ma io mando a fare in c***. In questo stadio del c*** c'erano 3 mila tifosi e mi contestano pure. Io non chiarirò nulla e non si farà pace. Mi devono chiedere scusa quei quattro imbecilli che io non denuncerò"