Ternana-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la sfida del campionato di Serie B.

Ternana-Cagliari apre il turno infrasettimanale della Serie B . Si gioca oggi, mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 20:30. Padroni di casa che cercano punti preziosi sotto la nuova guida di mister Andreazzoli, ospiti che potrebbero fare un balzo importante in avanti in caso di successo.

Ternana-Cagliari, le ultime

La Ternana di Andreazzoli vuole riprendersi dopo la prima amara con il neo tecnico al comando. Gli ospiti del Cagliari, invece, sono reduci da un pareggio casalingo contro il Parma. Padroni di casa con Pettinari e Partipilo in avanti, sardi che potrebbero puntare su Pavoletti e Lapadula schierati insieme in attacco. Attenzione nei rossoblù alla tentazione Luvumbo in avanti al posto di una delle due punte.